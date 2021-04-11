الكوني: حريصون على وصول لقاح كورونا لكل ليبي دون تأخير

أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني الحرص على أن يصل لقاح كورونا لكل مواطن ليبي دون تأخير وأن يشمل ضيوف البلاد، وعابري السبيل.

ونشر الكوني عبر صفحته بموقع “تويتر” صورة له أثناء تلقيه اللقاح قائلا “مبادرتنا بأخذ اللقاح ضد فيروس كورونا، كانت رسالة طمأنة إلى أهلنا بشأن سلامةالعلاج” مضيفا “إن جهود العالم قد توحدت لمواجهة الجائحة، وأسعفتنا العبقرية البشرية بلقاح/سلاح في سرعة تاريخية” وتابع “لذا حرصنا على أن يصل لكل ليبي دون تأخير، أن يشمل ضيوف البلاد، وعابري السبيل.تلكم أمانة، وفرض عين”.

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