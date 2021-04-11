صالح يبحث سبل دعم قطاع الثروة البحرية

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع وزير الثروة البحرية بحكومة الوحدة الوطنية عادل محمد سلطان سبل دعم قطاع الثروة البحرية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمدينة القبة بحث أوضاع قطاع الثروة البحرية في ليبيا وسُبل دعمه لما تمثله الثروة البحرية من ثروة وطنية بالإمكان الإستفادة من خيراتها في دعم الاقتصاد الوطني .

وأثنى وزير الثروة البحرية بحكومة الوحدة الوطنية على دور رئيس مجلس النواب ومواقفه الوطنية في إحلال الأمن والاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة .