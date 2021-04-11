ليبيا الان

تسجيل 937 إصابة بفيروس كورونا و593 حالة شفاء في ليبيا

تم النشر منذُ 28 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 937 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، و593 حالة شفاء، فضلا عن 16 وفاة.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أنه تسلم 4864 عينة أمس موزعة على المختبرات في البلاد، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 3927 منها، فيما تأكدت إصابة 937 حالة منها 679 جديدة و258 مخالطة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء في ليبيا إلى 167 ألفا و825 حالة، تعافى منها  152 ألفا و921 حالة، فيما توفى 2823 حالة، بينما لا يزال  12 ألفا و81 حالة نشطة حتى الآن.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك