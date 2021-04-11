تسجيل 937 إصابة بفيروس كورونا و593 حالة شفاء في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 937 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، و593 حالة شفاء، فضلا عن 16 وفاة.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أنه تسلم 4864 عينة أمس موزعة على المختبرات في البلاد، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 3927 منها، فيما تأكدت إصابة 937 حالة منها 679 جديدة و258 مخالطة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء في ليبيا إلى 167 ألفا و825 حالة، تعافى منها 152 ألفا و921 حالة، فيما توفى 2823 حالة، بينما لا يزال 12 ألفا و81 حالة نشطة حتى الآن.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا