النجار: سيتم توزيع لقاح وباء كورونا على كافة مراكز التطعيم في كل أنحاء ليبيا

ليبيا – أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار وجود مساع لتوزيع لقاح وباء كورونا على كافة مراكز التطعيم في كل أنحاء ليبيا.

النجار أوضح في كلمة له بمناسبة انطلاق حملة التطعيم الوطنية أن التطعيمات جاهزة لإعطائها للفئات المستهدفة التي تم تحديدها حسب الأولوية، وهي الكوادر الطبية والطبية المساعدة، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، بغض النظر عن العمر.

وأضاف النجار: إن اللقاح يأتي تباعًا، ما يعني أهمية تفهم المواطنين للموضوع الفني والأولوية. داعيًا إياهم إلى التسجيل في المنظومة الإلكترونية للقاح، لتكوين مناعة مجتمعية، حتى تتوقف الوفيات والمضاعفات المرتبطة بالإصابة. مبينًا أن اللقاح يكفي كل الليبيين والأجانب والمقيمين.

وشدد النجار على أهمية عدم الانصياع للشائعات التي لا علاقة لها بالمواضيع الصحية، مشيرًا إلى أن المضاعفات المصاحبة للتطعيمات أمر اعتيادي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية