جهاز الإمداد الطبي: لقاحات كورونا آمنة وسنوفرها للجميع

ليبيا – أكد رئيس مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي محمود بو غزيل عدم إدلائه بأية تصريحات لوسائل الإعلام حول صلاحية لقاح وباء كورونا الواصل إلى ليبيا.

بوغزيل أوضح في تصريح لوكالة الأنباء الليبية اطلعت عليه صحيفة المرصد أن ما أثير عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حول انتهاء صلاحية اللقاح الذي جلبته حكومة الوحدة الوطنية غير صحيح، مبينًا أن اللقاح آمن وانتهاء مدة صلاحيته ليس بالقريب كما أشيع.

ولفت بو غزيل إلى أن الحملة الوطنية للتطعيم ضد وباء كورونا انطلقت من مقر فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سوق الجمعة بتطعيم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، ووزير الصحة بالحكومة علي الزناتي. مطالبًا المواطنين بعدم الالتفات للشائعات وإن اللقاح سيحصل عليه الجميع.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية