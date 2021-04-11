رئيس “الإمداد الطبي”: لا تلتفتوا للشائعات.. والحكومة ستوفر “اللقاح” لكل المواطنين

نفى رئيس مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي الدكتور محمود بوغزيل ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انتهاء صلاحية اللقاح الذي جلبته حكومة الوحدة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد بوغزيل في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أنه لم يدل بأية تصريحات لأية وسيلة إعلامية بالخصوص، مشددا على أن اللقاح آمن وصلاحيته ليست بالقريبة كما أشيع.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا انطلقت من مقر فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسوق الجمعة أمس السبت بتطعيم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبدالحميد دبيبة، ووزير الصحة الدكتور علي محمد الزناتي.

وطالب بوغزيل المواطنين بعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات، مشددا على أن الحكومة ماضية في استجلاب اللقاح لحين تمكن كافة الليبيين من الحصول عليه، وفقا لسياسة المركز الوطني لمكافحة الأمراض.