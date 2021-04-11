«تسييري طبرق» يوجه الحرس البلدي إزالة السواتر والمكعبات الأسمنتية من الشوارع

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، تعليمات صباح اليوم الأحد، لجهاز الحرس البلدي والأجهزة الأمنية بطبرق بضرورة إزالة السواتر والمكعبات الأسمنتية من الشوارع والساحات.

وقال مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة ببلدية طبرق صلاح فؤاد، إلى «بوابة الوسط»، إن رئيس المجلس التسييري نبه أكثر من مرة على أصحاب المحلات والمدارس الخاصة وغيرها بعدم وضع السواتر لحجز الطريق بدون وجه حق، مؤكدا أنه سيتم إزالتها فورا وتغريم القائمين عليها بقوة القانون.

وخلال الفترة الماضية، نبه المجلس التسييري لبلدية طبرق، على المواطنين بعدم وضع المكعبات الخرسانية في الطرقات والشوارع، بحجة حرم المنزل أو المحل.

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