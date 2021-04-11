“المنفي” يؤكد أهمية عودة الشركات التركية إلى ليبيا

أكد رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوحدة الوطنية، محمد المنفي، أهمية عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة في البلاد، والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار.

وجاء ذلك على خلفية اعتماد سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا، كنعان يلماز، إذ رحّب المنفي بالسفير التركي الجديد، مؤكدًا عمق العلاقات الليبية التركية، والمحافظة على المصالح المشتركة التي تجمع ليبيا وتركيا خلال فترة عمل الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، إضافة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

ومن جهته أبدى المنفي استعداد السلطات الليبية لتقديم كافة التسهيلات لتمكين السفير من أداء المهام المناطة به على أكمل وجه.

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