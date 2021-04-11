الجيش: سنشرع في بناء ثلاث مدن تستوعب 12 مليون نسمة

أعلنت القوات المسلحة أنها ستشرع في بناء ثلاث مدن متكاملة في ضواحي مدينة بنغازي تستوعب ما لا يقل عن 12 مليون نسمة.

وبين مكتب إعلام القيادة العامة للجيش أنه من باب الشكر والتكريم لشهداء القوات المسلحة وقع القائد العام للجيش خليفة حفتر على خريطة مشروع الكرامة الذي صُمّم بمعايير عالمية وحضارية تحت إشراف وتنفيذ هيئة الإستثمار العسكري؛ ليُسلم بعد ذلك إلى أسر شهداء القوات المسلحة العربية الليبية، وأضاف أن القوات المسلحة ستشرع في بناء ثلاث مدن مُتكاملة في ضواحي مدينة بنغازي، حيث تستوعب هذه المدن الجديدة مالا يقلّ عن اثنا عشر مليون نسمة