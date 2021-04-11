الأرصاد: طقس متقلب على غرب ليبيا ورياح نشطة مثيرة للأتربة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من طقس متقلب على مناطق غرب ليبيا مصحوبًا برياح نشطة مثيرة للأتربة.

وتوقع المركز، في بيان اليوم، ارتفاعًا تدريجيًّا في الحرارة، ويشمل من يوم الغد مناطق الشمال الشرقي، وتسجل الحرارة انخفاضًا على مناطق الغرب بداية من الثلاثاء.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:

الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق قد يتخللها سقوط مطر خفيف.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار أحيانًا، تتحول من مساء الغد على أقصى الساحل الغربي، إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتشمل باقي المناطق يوم الثلاثاء.

درجات الحرارة القصوى: مرتفعة نسبيًّا وتتراوح على أغلب المناطق بين (25-31) درجة، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الثلاثاء.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة يوم الغد على بعض المناطق، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (18 و25) درجة، وتسجل ارتفاعًا من يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا يوم الغد على بعض المناطق خاصة على الحمادة.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، مثيرة للأتربة والغبار تتحول يوم الغد إلى متغيرة الاتجاه.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (30 و38) درجة، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد على بعض المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الثلاثاء إلى شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (27 و29) درجة، وتسجل ارتفاعًا يوم الثلاثاء.

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