«مكافحة الأمراض»: 937 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 593 شخصا ووفاة 16 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم السبت 10 أبريل 2021 م وفقا للبيان رقم (376)، حيث تم تسجيل 937 إصابة جديدة بالفيروس، بينما شفي 593 شخصا وتوفيت 16 حالة.

واستلم المركز عدد (4864) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1391) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1400) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (419) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (115) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (73) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (126) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (254) عينة، المختبر الطبي ادارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (181) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (74) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (1) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (224) عينة، مختبر مصحة النفط طرابلس عدد (3) عينات، مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (34) عينة، مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (21) عينة، مختبر مركز سبها الطبي عدد (26) عينة، المختبر الحيوي كلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ عدد (59) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (87) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (376) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (3927) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (937) عينة موجبة لفيروس كورونا (679 جديدة + 258 مخالطة)، بينما بلغت نسبة الحالات الموجبة (19.3%)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا وزعت على عدة مدن.

ووصل إجمالي إصابات كورونا «العدد التراكمي» إلى 167825، بينما بلغت الحالات النشطة 12081 حالة، ووصل عدد المتعافين لـ152921 والوفيات 2823 شخصا.