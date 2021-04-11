كوبيش يبحث مع الخارجية الروسية تسوية الأزمة الليبية

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، تنفيذ خارطة طريق لتسوية الأزمة الليبية.

وأوضح بيان صادرعن الخارجية الروسية أن الطرفين بحثا “قضايا تنفيذ القيادة الجديدة لخارطة طريق تسوية الأزمة الليبية التي تبناها منتدى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر 2020“. بحسب وكالة سبوتنيك.

كما شدد البيان على أهمية: “تعزيز الجهود الدولية مع التركيز على دور الأمم المتحدة للمضي قدما في تحقيق تسوية الأزمة الليبية على أساس مبادئ احترام وحدة وسلامة أراضيها“.

وتابع البيان: “أكدت موسكو مجددًا التزامها الثابت مبادئ تسوية الأزمة في ليبيا من خلال إقامة حوار ليبي شامل بمشاركة جميع الأطراف السياسية في البلاد“.