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المغرب / بوابة افريقيا الاخبارية |

11 April, 2021

ابلغت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، في مراسلة لها ،الأئمة القائمين على المساجد في كل جهات المملكة المغربية، قرارها بمنع أداء صلاتي العشاء والصبح وكذلك صلاة التراويح في رمضان داخل المساجد .

ووجهت وزارة الأوقاف، مراسلة إلى القائمين على المساجد والأئمة، تفيد بأن رمضان هذه السنة لن يشهد إقامة صلاة التراويح ولن يُسمح بصلاتي العشاء والصبح، فيما سيتم السماح بصلوات الظهر والعصر والمغرب في المساجد المفتوحة.

ويأتي ذلك تبعا للقرار الحكومي القاضي بفرض حظر التنقل الليلي على الصعيد المملكة يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، ابتداء من فاتح شهر رمضان 1442 هـ، مع الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المتخذة .

للإشارة يترقب الاعلان عن غرة الشهر الفضيل في المغرب ،ما بين يومي الثلاثاء او الاربعاء المقبلين.