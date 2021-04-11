ممثل “اليونيسف” في ليبيا: تولينا شراء وتوصيل ثلاجات تبريد “لقاح كورونا”

قال الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا عبد القادر موسى، إنهم يعملون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، على التوعية بأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأضاف موسى في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن “اليونيسف” تعمل مع وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية ومركز مكافحة الأمراض، لتجهيز المراكز الصحية وعددها 426 في طول البلاد وعرضها.

وأشار إلى أن “اليونيسف” تولّت شراء وتوصيل ثلاجات التبريد، والتحقق من السلسلة الباردة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال لقاح أسترازينيكا”.

وتابع موسى: “وصلت أول شحنة من أسترازينيكا وقدرها 57 ألف جرعة من أصل 292 ألف جرعة، ستصل تِباعا”، لافتا إلى أن “رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أطلق حملة التطعيم بلقاح أسترازينيكا الذي جُلب عبر مبادرة كوفاكس”.