توزيع إصابات كورونا.. طرابلس تسجل أكثر من نصف حالات الشفاء في ليبيا

سجلت طرابلس أكثر من نصف حالات الشفاء من فيروس كورونا في عموم البلاد، أمس السبت، فيما ارتفعت حالات الوفاة بالفيروس في كل من سرت وزليتن، وفق ما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأكد المركز تسجيل 937 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، و593 حالة شفاء، فضلا عن 16 وفاة.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أنه تسلم 4864 عينة أمس موزعة على المختبرات في البلاد، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 3927 منها، فيما تأكدت إصابة 937 حالة منها 679 جديدة و258 مخالطة، بنسبة 19.3%.

تسجيل 937 إصابة بفيروس كورونا و593 حالة شفاء في ليبيا

وتوزعت الإصابات على طرابلس بـ315 حالة جديدة و73 مخالطة، وبنغازي 8 حالات جديدة، ومصراتة 86 حالة مخالطة، والمعمورة 8 حالات جديدة، والجفارة 10 حالات جديدة، وزليتن 18 حالة جديدة و5 مخالطة، وصبراتة 6 حالات جديدة، والزاوية الغرب 23 حالة جديدة.

كما سجلت السواني بن ادم 4 حالات جديدة، والقلعة 9 حالات جديدة، وجادو 3 حالات جديدة وحالة مخالطة، وقصر الأخيار 3 حالات جديدة، وصرمان 8 حالات جديدة، والسائح 12 حالة جديدة، والخمس 14 حالة جديدة، والعامرية 11 حالة جديدة، والرحيبات 6 حالة جديدة، وسبها 7 حالات جديدة، وحالتين مخالطتين، وتراغن والقبة والرجبان حالة جديدة لكل منها.

وفي الشاطئ تم تسجيل 24 حالة جديدة، ورقدالين حالتين مخالطتين، وسرت 13 حالة جديدة و24 مخالطة، والماية 9 حالات جديدة، والقره بوللي 9 حالات جديدة، والأصابعة حالتين جديدتين، وبني وليد 40 حالة جديدة و16 حالة مخالطة، وغريان 18 حالة جديدة و5 حالة مخالطة والزنتان حالتين جديدتين و16 مخالطة، والمنشية الجميل 5 حالات جديدة.

وسجلت ترهونة 8 حالات جديدة وحالة مخالطة والزاوية المركز 45 حالة جديدة و20 مخالطة، وقصر بن غشير 3 حالات جديدة، وجنزور 27 حالة جديدة، ودرج حالة جديدة و5 حالات مخالطة، وسوق الخميس امسيحيل 5 حالات جديدة وحالتين مخالطتين.

فيما توزعت حالات الشفاء بـ325 حالة في طرابلس، و52 حالة في الزاوية المركز، و21 حالة في قصر بن غشير، وحالة واحدة في كل من مسلاته والقبة، و28 حالة في سبها، و58 حالة في الرحيبات، و48 حالة في مصراتة، و14 حالة في سرت، و15 حالة في صرمان، و7 حالات في الزنتان، و9 حالات في غريان، و6 حالات في درج، و8 حالات في صبراتة.

كما توزعت حالات الوفاة على كل من الزاوية المركز وزواره وسبها والرحيبات ومسلاتة وصرمان ووادي عتبة ومصراتة وصبراتة، بحالة واحدة لكل منها، كما تم تسجيل 4 حالات في سرت، و3 حالات في زليتن.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء في ليبيا إلى 167 ألفا و825 حالة، تعافى منها 152 ألفا و921 حالة، فيما توفى 2823 حالة، بينما لا يزال 12 ألفا و81 حالة نشطة حتى الآن.

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