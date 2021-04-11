السايح: لا أهمية لرئيس منتخب من الشعب دون صلاحيات

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أنه لا معنى ولا أهمية لرئيس منتخب من الشعب دون صلاحيات.

وقال السايح في تغريدة له بموقع “تويتر” “يجب أن ندرك أن أهمية انتخاب رئيس الدولة لا تتوقف على انتخابه (مباشرة) من الشعب، أو(غير مباشر) عن طريق البرلمان، وإنما تتوقف على الصلاحيات الممنوحة للرئيس، فلا معنى ولا أهمية للرئيس منتخب من الشعب بدون صلاحيات، ولكم في دولة جارتنا الدرس والعبرة”.

وأعاد السائح نشر بيان اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بشأن الاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات 24 ديسمبر 2021 وذلك في ختام اجتماعاتها في تونس.

وأكدت اللجنة في بيان ها أنها ستقدم القاعدة الدستورية مع تقريرها النهائي إلى ملتقى الحوار السياسي في أقرب وقت للنظر فيه.