«الأرصاد» تحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي الليبي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة إلى قوى على الساحل الغربي تتراوح سرعته بين (25-35) عقدة.

وتوقع المركز في بيان اليوم، سماء صافية قليلة السحب وبحر قليل الاضطراب على أغلب الساحل الليبي.

الساحل من من رأس أجدير إلى سرت:

السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.

الريح جنوبي شرقي إلى شرقي سرعته ما بين (20– 30) عقدة تصل إلى 35 عقدة على ساحل طرابلس.

ارتفاع الموج يتراوح بين (1.25–2.25) متر، يصل إلى (2.75) متر على ساحل طرابلس.

البحر قليل الاضطراب ويكون مضطربا على ساحل طرابلس.

درجة حرارة سطح البحر (16-18).

الرؤية متوسطة بسبب إثارة الأتربة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء صافية الى قليلة السحب.

الريح جنوبي شرقي إلى شمالي شرقي، على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات، ومتغير الاتجاه إلى براني على ساحل درنة وطبرق، سرعته بين (05– 20) عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50–1.25).

البحر خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر(16-18) مْ.

الرؤية جيدة.

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