حملة التعقيم ضد «كورونا» تطهر مبنى هيئة الاتصالات والمعلوماتية

واصلت حملة التعقيم والوقاية من فيروس كورونا، تعقيم المنشآت والمباني العامة، حيث قام عناصر الحملة بتعقيم مبنى الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.

وقال بيان صادر عن وزارة الاتصالات: “في إطار حملتها المستمرة للوقاية من خطر إصابة الموظفين بفيروس كورونا، قامت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية وبالتعاون مع إدارة الوقاية الكيماوية التابعة لـ«رئاسة الاركان العامة» يوم الخميس بعملية التعقيم الدورية لمقر الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية الواقع بطريق السور في مدينة طرابلس”.

وقام عناصر الحملة، برش المواد المعقمة داخل أروقة مقر الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، للقضاء على كافة المسببات التي قد تساعد على نقل الفيروس.

واشتملت عملية التعقيم على رش الأرضيات والحوائط والأسقف، إضافة إلى الأبواب، باستخدام أجهزة التعقيم المخصصة لذلك، حيث تم اتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوى.