حمودة: الدبيبة سيزور تركيا غد الإثنين برفقة 14 وزيراً لبحث هذه الملفات

ليبيا – قال الناطق باسم مجلس الوزراء محمد حمودة إن وفدًا يضم 14 وزيرًا وعددًا آخر من المسؤولين في الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة سيزور تركيا الإثنين دون أن يذكر مدة الزيارة.

حمودة وفي تصريح لوكالة “الأناضول” التركية أوضح أن من أبرز المواضيع التي ستناقش مع تركيا هي مجموعة من الملفات المشتركة في قطاع الخدمات “الطاقة والصحة” وعودة الشركات التركية إلى ليبيا واستكمال المشاريع المتوقفة.

ووفق حمودة، يضم الوفد إضافة إلى الدبيبة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير الداخلية خالد مازن، ووزير الصحة علي الزناتي، ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير المالية خالد عبد الله، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير النفط والغاز محمد عون، ووزير التخطيط فاخر أبو فرنة، ووزير الصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة، ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران عبد النبي.

كما يضم وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووزير الدولة لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، إضافة إلى رئيس أركان حكومة الوفاق محمد الحداد، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، ومسؤولين آخرين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية