الزناتي: نهدف لجلب 12 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا في أسرع وقت ممكن

ليبيا – قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي إن خطة الوزارة تهدف إلى الوصول لعدد 12 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في أسرع وقت ممكن، بعد التأخير الذي شهدته ليبيا مقارنة ببقية الدول في وصول اللقاح.

الزناتي وفي تصريح لموقع “القدس العربي” اليوم الأحد، أوضح أن وصول اللقاحات سيتم من خلال مجموعة من الدفعات، مؤكدًا أن مليونًا و200 ألف جرعة من اللقاح ستصل إلى ليبيا في الحادي عشر من أبريل حسب المقرر، وأن عدد الجرعات التي تمتلكها ليبيا حتى الآن يبلغ 300 ألف جرعة.

وأضاف أن خمسة ملايين جرعة ستصل إلى ليبيا من خلال دفعتين خلال الفترة القادمة، حتى تصل الوزارة إلى العدد المستهدف وهو 12 مليون جرعة، سيتم من خلالها منح اللقاحات لكل الليبيين والمقيمين الأجانب على الأراضي الليبية.

وأوضح أن الوزارة قامت بدراسة كافة أنواع اللقاحات المتاحة مع اللجنة الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا، وتم الاتفاق بالإجماع على أن كافة التطعيمات آمنة ومضمونة، ويمكن استيرادها من الشركات المختلفة، مؤكدًا أن الوزارة ستقوم باعتماد التطعيمات الخمسة المعتدة لدى العالم بأكمله حسب قوله، لأنها في سباق مع الزمن.

الزناتي بيّن أن الوزارة قامت بتجهيز 432 مركزًا لتلقي اللقاحات في كافة ربوع ليبيا، وتدعيمها بكافة التجهيزات اللازمة، مضيفًا أن الحملة ستستأنف تباعًا من الكوادر الطبية وحتى كبار السن وصولًا إلى أصحاب الأمراض المزمنة.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية