«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الأحد 11 أبريل 2021)

قالت الشركة العامة للكهرباء إن عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الغربي والجنوبي يصل اليوم الأحد إلى ساعة واحدة فقط.

وأشارت الشبكة، في بيان اليوم، إلى أن عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الشرقي يبلغ ساعتين، وذلك قبل أيام من ذروة الصيف التي يزداد فيها الاستهلاك، مما يؤثر على فترات الإظلام وطرح الأحمال.

وتسعى شركة الكهرباء إلى حل مشاكل انقطاع التيار عبر شراكات مع عدة دول منها إيطاليا، مع تركيز حكومة الوحدة الوطنية على القضاء على هذه المشكلة التي أرقت الليبيين خلال السنوات الأخيرة.

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