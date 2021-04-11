مباحثات “أممية روسية” حول التسوية الليبية

بحث رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، سير عملية التسوية السياسية في ليبيا مع ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية، حسب ما ذكره بيان لوزارة الخارجية الروسية.

وركزت المحادثات بين الجانبين على القضايا المتعلقة بتنفيذ الحكومة الانتقالية الجديدة لخارطة الطريق الخاصة بالتسوية، والتي تبناها منتدى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر من العام الماضي.

وجاء في البيان أن موسكو جددت تمسكها الثابت بحل المشكلات التي تواجهها ليبيا، “عبر بناء حوار ليبي شامل بمشاركة جميع القوى السياسية الرئيسية في البلاد”، علاوةً على أهمية مواصلة تنسيق الجهود الدولية، في ظل دور الأمم المتحدة الرئيسي، لصالح إعادة الوضع في ليبيا إلى طبيعته في أسرع ما يمكن، واحترام وحدتها وسيادتها وسلامتها الإقليمية.

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