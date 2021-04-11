«الزناتي» يقرر البدء في صرف مكافآت العاملين في مراكز العزل

أمر وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، اليوم الأحد، بالبدء في صرف مكافآت العاملين داخل مراكز العزل في مختلف مناطق ليبيا.

وقال إيجاز صحفي صادر عن وزارة الصحة: “الدكتور علي الزناتي أعطى تعليماته بالبدء في صرف مكافآت العاملين في مراكز العزل في مختلف أنحاء ليبيا”.

يشار إلى أن محمد حمودة، الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية، قد أكد، يوم الخميس الماضي، أن الجرعة الثانية من اللقاح الروسي ستصل الأربعاء وتقدر ما بين 300 إلى 400 ألف جرعة، لافتًا إلى أن “باقي الشحنة ستصل تباعاً في القريب العاجل وبشكل مستمر “.

وأضاف «حمودة»، في تصريحات صحفية، أن “الجرعة الأولى تستهدف من هم بمراكز العزل، والإيواء ومن ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وكافة شرائح المجتمع”.