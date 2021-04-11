ممثلة “الصحة العالمية”: مبروك للشعب الليبي بداية تطعيمات “لقاح كورونا”

هنأت ممثلة مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا إليزابيث هوف، حكومة الوحدة الوطنية، على انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في كامل أنحاء ليبيا.

جاء ذلك خلال مشاركة “هوف” في فعاليات إطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد كوفيد_19 في ليبيا .

وأشادت ممثلة المنظمة بالجهود التي بذلها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وقالت: “مبروك للمركز الوطني لمكافحة الأمراض وللشعب الليبي! إنه يوم عظيم اليوم بداية التطعيمات الأولى باللقاح الذي وصل عبر مبادرة كوفاكس”.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد دبيبة»، أمس السبت، انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» من مقر فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسوق الجمعة، بتلقيه أول جرعة من اللقاح، رفقة عدد من الوزراء في الحكومة.

ووصلت تباعا خلال الأيام الماضية، 300 ألف جرعة من اللقاح، ومن المنتظر أن تصل بقية الشحنات بشكل متتالٍ خلال الأسابيع القادمة.