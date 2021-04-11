سميو: التطعيمات التي وصلت آمنة وفعالة والآثار الجانبية للقاحات كورونا نادرة الحدوث

ليبيا – أكد مدير ادارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو أن التطعيمات التي وصلت آمنةٌ وفعالةٌ، وهناك 430 مركز تطعيم جاهز في مختلف مناطق ليبيا لإعطاء تطعيم أسترازينكا.

سيمو وفي تصريح لمنصة “فواصل” أوضح أن وزارة الصحة اشترت سيارات مجمّدة لاستعمالها في نقل لقاح سبوتنيك الذي يحفظ في درجة حرارة 18 درجة تحت الصفر.

وأضاف: “ننتظر شحنات كثيرة من لقاحات كورونا عبر الحكومة دون تحديد الأنواع، فالمهم أن تكون آمنة وذات فاعلية وجودة ثابتة”0

سيمو بيّن أن الآثار الجانبية للقاحات كورونا نادرة الحدوث، ولا دليل علميًا على ما يشاع عنها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية