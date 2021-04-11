تنتوش: اختيار الرئيس الليبي القادم لا بد أن يكون من قبل الشعب

ليبيا – قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش ان اختيار الرئيس الليبي القادم لا بد أن يكون من قبل الشعب.

تنتوش أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن انتخاب الرئيس من القاعدة الشعبية تتيح له صلاحيات عدة، منها حل البرلمان والدعوة لانتخابات، وهذه الصلاحيات لن تتوفر حال اختياره من البرلمان، حيث سيكون عليه العودة للبرلمان في أي قرار.

واختتمت اللجنة القانونية اجتماعاتها التي عقدتها في تونس من 6 إلى 9 إبريل، حيث اتفق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات 24 دیسبمر 2021.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية