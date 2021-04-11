الممثل الخاص لليونيسيف: تولّينا شراء وتوصيل ثلاجات التبريد للقاح كورونا

ليبيا – أكد الممثل الخاص لليونيسيف في ليبيا عبد القادر موسى إن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أطلق حملة التطعيم بلقاح أسترازينيكا الذي جُلب عبر مبادرة كوفاكس.

موسى وفي تصريح لمنصة “فواصل” أمس السبت قال: إن أول شحنة من أسترازينيكا وصلت وقدرها 57 ألف جرعة من أصل 292 ألف جرعة ستصل تِباعًا.

وأشار إلى أن اليونيسيف تعمل مع وزارة الصحة ومركز مكافحة الأمراض لتجهيز المراكز الصحية وعددها 426 في طول البلاد وعرضها.

ولفت إلى أن اليونيسيف تولّت شراء وتوصيل ثلاجات التبريد والتحقق من السلسلة الباردة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال اللقاح.

موسى أكد أن المركز الوطني للتوعية بأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا.