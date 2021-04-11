مرتزقة سوريا العائدون من ليبيا يفتتحون مشاريع خاصة

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عددا من المرتزقة السوريين افتتحوا مشاريع خاصة بعد عودتهم من القتال في ليبيا، بالأموال التي تقاضوها من حكومة الوفاق، وذلك للتغلب على صعوبات الحياة في سوريا.

وذكر في بيان مساء السبت، عن افتتاح أحد المقاتلين الذين جندتهم تركيا وجعلت منهم مرتزقة في ليبيا، مسبحا في مدينة عفرين بمساهمة تقدر بنحو 10 آلف دولار أميركي تقاضاها من القتال في ليبيا خلال 6 أشهر.

كما أضاف أنه رصد العديد من الحالات المماثلة الأخرى لشبان مقاتلين في صفوف فصائل موالية لتركيا، قاموا بافتتاح مشاريع خاصة بهم بعد عودتهم من ليبيا وتقاضيهم رواتبهم، وخصّ بالذكر أحد الشبّان الذي افتتح محلاً لبيع وصيانة الهواتف النقالة في ريف حلب الشمالي بمبلغ يصل إلى 10 آلف دولار، وآخر اشترى سيارة بعد حصوله على مبلغ 7500 دولار أميركي مقابل قتاله