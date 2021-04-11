كوبيتش يبحث في الإمارات سبل الدفع بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات

بحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيتش، في الإمارات سبل الدفع بتنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وإجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر، واتفاق وقف إطلاق النار.

وكان كوبيتش قد التقى خلال هذه الزيارة التي استمرت ثلاثة أيام وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وبحث معه التطورات الإيجابية الأخيرة في البلاد، إضافة إلى لقاءات جمعته بوزير الدولة للشؤون الخارجية، خليفة شاهين، والمستشار الدبلوماسي، أنور قرقاش.

وأعرب كوبيتش عن تقدير الأمم المتحدة لدعم دولة الإمارات لعمليات الحوار في ليبيا، وللجهود الرامية إلى المضي قدما نحو ليبيا موحدة مستقرة وذات سيادة.

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