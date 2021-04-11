الإفراج عن محاسب مُتّهم في تبييض أموال ليبيّة في مالطا

أفرجت محكمة مالطية يوم السبت، عن مدقق حسابات مالطي يُواجه اتهامات بغسل أموال وتهريب وقود ليبي.

وكان المدقق المالطي، كريس بالداشينو، رهن الاحتجاز بعد تقديمه للمحاكمة بتهمة غسل الأموال المرتبطة بتهريب وقود ليبي بملايين اليورو.

وفي مارس، رُفض الإفراج عنه بكفالة وأمرت المحكمة بتجميد أصوله، وفقًا لما ذكره موقع NewsBook في مالطا.

ويُتّهم المحاسب بأنه العقل المدبر وراء عمليات غسل الأموال غير المشروعة لجماعة إجرامية منظمة، يُزعم تورطها في تهريب الوقود مع مجموعات ليبية مسلحة ومافيا إيطالية.

وترتبط هذه القضية بحلقة تهريب وقود بقيمة 30 مليون يورو خارج ليبيا، يُزعم أنها تتعلق بلاعب كرة القدم المالطي الدولي السابق دارين ديبونو، ولاعب كرة القدم السابق جيفري شيتكوتي.

وكان ديبونو رهن الاعتقال الوقائي منذ نوفمبر 2020، وبعد ذلك أُطلق سراحه بكفالة.

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