المنفي يلتقي رئيس وأعضاء مجلس التخطيط الوطني

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رفقة عضو المجلس عبد الله اللافي اليوم الأحد، بطرابلس، رئيس وأعضاء مجلس التخطيط الوطني.

وناقش الاجتماع التصورات المقترحة لهيكلة المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، ومعايير اختيار أصحاب المناصب فيها، بالإضافة إلى مناقشة بعض الآليات التي تساعد على تمكين المفوضية من إنجاز مهامها، على صعيد تحقيق المصالحة الوطنية.

وأكد المنفي خلال الاجتماع تركيز المجلس الرئاسي على إنجاز ملفات المصالحة الوطنية الشاملة، والوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد في ديسمبر من العام الحالي، وتوحيد كافة المؤسسات، والعمل على استمرار وقف إطلاق النار، ورفع مستوى العمل الدبلوماسي في الخارج.