افحيمة : مخرجات اجتماعات اللجنة القانونية لم تلب التطلعات

أكد عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، أن الكيفية التي يتم عبرها انتخاب رئيس الدولة تم تركها للمجلس وفقا لمقترحات لجنة فبراير للإعلان الدستوري.

وأشار افحيمة في تدوينة له، إلى أن هذا الأمر ضمنه المؤتمر الوطني العام، تاركا الكيفية لمجلس النواب لينتخب رئيس الدولة من قبل الشعب الليبي مباشرة، أو يتم ذلك من قبل المجلس الذي أصدر بعد نحو أسبوع واحد فقط من انعقاده القرار رقم 5 لعام 2014.

كما وصف افحيمة في تدوينته مخرجات اجتماعات اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي بشأن مقترح القاعدة الدستورية، وصفها بأنها لا تلبي التطلعات.

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