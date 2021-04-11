المنفي: المجلس الرئاسي يركز على إنجاز المصالحة وعقد الانتخابات في ديسمبر المقبل

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لقاء اليوم الأحد مع رئيس وأعضاء من مجلس التخطيط الوطني.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان طالعته “الساعة 24″، إن اللقاء حضره نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وتركز على بحث التصورات المقترحة لهيكلة المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، ومعايير اختيار أصحاب المناصب فيها، بالإضافة إلى مناقشة بعض الآليات التي تساعد على تمكين المفوضية من إنجاز مهامها، على صعيد تحقيق المصالحة الوطنية.

وأكد المنفي خلال اللقاء تركيز المجلس الرئاسي على إنجاز ملفات المصالحة الوطنية الشاملة، والوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد في ديسمبر من العام الحالي، وتوحيد كافة المؤسسات، والعمل على استمرار وقف إطلاق النار، ورفع مستوى العمل الدبلوماسي في الخارج.