فريق أممي يتابع أعمال ترميم وتأهيل موقع صبراتة الأثري

قام الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP جيراردو نوتو، رفقة وفد من البرنامج، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال المرحلة الثانية من عمليات ترميم وتأهيل موقع مدينة صبراتة الأثري التي تشمل ترميم مسرح المدينة الأثري.

وتضمنت أعمال الترميم وإعادة التأهيل في المرحلة الأولى صيانة مكتب السياحة صبراتة، ومكاتب مصلحة الآثار، ومبنى نقطة الشرطة السياحية وحماية الآثار، ومختبرات وورش مصلحة الآثار، بالإضافة إلى تجديد ثلاث بوابات وتجهيزها لاستقبال الزوار، ضمن مشروع يهدف إلى استقبال نصف مليون زائر سنويًا.

وتجول الوفد رفقة موظفي ومدير مكتب السياحة صبراتة عبدالغني المرابط، داخل ورشة عمليات ترميم مسرح صبراتة الأثري ضمن أعمال المرحلة الثانية من المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع اليونسكو (من خلال المجلس الدولي للآثار والمواقع – ICOMOS).