وزير الدولة لشؤون المُهجرين يبحث في بنغازي ملف النازحين وحقوق الإنسان

بحث وزير الدولة لشؤون المُهجرين وحقوق الإنسان الدكتور أحمد فرج أبوخزام، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، الترتيبات والاجراءات المُتعلقة بالمُهجرين والنازحين وتعزيز ملف حقوق الإنسان.

كما ناقش أبوخزام، خلال زيارته للبلدية اليوم، ضرورة جبر الضرر والتعويضات وفقاً للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

ووفق بيان بيان لبلدية بنغازي اليوم، ناقش اللقاء «تحقيق المُصالحة الوطنية ومُعالجة أوضاع النازحين المُقيمين في المُخيمات والتنسيق مع البلدية بهذا الصدد».

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