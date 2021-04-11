مجلس النواب يعلن تسلم مقر طرابلس وإنهاء الانقسام

تسلم النائب الأول بمجلس النواب فوزي النويري، اليوم الأحد، مهام مجلس النواب الموازي في العاصمة الليبية طرابلس.
أكد مجلس النواب في إيجاز طالعته “الساعة 24″، أن هذا الأمر خطوة جديدة لإنهاء حالة الانقسام، التي استمرت عدة سنوات.
وأضاف المجلس أن إجراءات التسليم والتسلّم تمت في مدينة طرابلس بين النائب الأول بمجلس النواب فوزي النويري ورئيس مجلس النواب الموازي حمودة سيالة لتوحيد المجلس.
وجاء ذلك إثر سلسلة من الاجتماعات للم الشمل، عقدها عدد من أعضاء مجلس النواب من كتلتي المسار والوسط النيابي، وعدد آخر من أعضاء مجلس النواب بمقر فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس.
وتواصلت تلك الجهود في 30 مارس الماضي، حين عقد النويري اجتماعا مع رئيس مجموعة النواب المقاطعين في طرابلس حمودة سيالة، وصرح عقب انتهائه بأنه جرى الاتفاق على توحيد مجلس النواب.
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