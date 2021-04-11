مجلس النواب يعلن تسلم مقر طرابلس وإنهاء الانقسام

تسلم النائب الأول بمجلس النواب فوزي النويري، اليوم الأحد، مهام مجلس النواب الموازي في العاصمة الليبية طرابلس.

أكد مجلس النواب في إيجاز طالعته “الساعة 24″، أن هذا الأمر خطوة جديدة لإنهاء حالة الانقسام، التي استمرت عدة سنوات.

وأضاف المجلس أن إجراءات التسليم والتسلّم تمت في مدينة طرابلس بين النائب الأول بمجلس النواب فوزي النويري ورئيس مجلس النواب الموازي حمودة سيالة لتوحيد المجلس.

وجاء ذلك إثر سلسلة من الاجتماعات للم الشمل، عقدها عدد من أعضاء مجلس النواب من كتلتي المسار والوسط النيابي، وعدد آخر من أعضاء مجلس النواب بمقر فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس.

وتواصلت تلك الجهود في 30 مارس الماضي، حين عقد النويري اجتماعا مع رئيس مجموعة النواب المقاطعين في طرابلس حمودة سيالة، وصرح عقب انتهائه بأنه جرى الاتفاق على توحيد مجلس النواب.