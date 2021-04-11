تحت شعار : فزان وحدة وطن..مجلس إقليم فزان يعقد مؤتمره الأول

عقد ببلدية الغريفة، المؤتمر الأول لمجلس إقليم فزان، تحت شعار، فزان وحدة وطن، بحضور الأعضاء المنتسبين للمجلس، بالإضافة إلى أعضاء المجالس الاجتماعية، ووجهاء فزان، ومؤسسات المجتمع المدني، واتحاد المرأة.

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