مركز مكافحة الأمراض يعلن ضوابط وموانع التطعيم بلقاح «كورونا»

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، ضوابط وإرشادات وموانع التلقيح بلقاح «سبوتنيك» المضاد لفيروس «كورونا» المستجد، وذلك في تعميم وجهه مدير المركز د.بدر الدين النجار الى المدراء التنفيذيون لحملة التطعيم بالبلديات

وتتضمن الإرشادات «أن عبوة اللقاح جرعة فردية تأتي على شكل سائل مجمد، ويجري تخزينه عند درجة حرارة -18 درجة مئوية على المستويين المركزي والطرفي»، و«يتم إعطاءه للفئة العمرية من 18 إلى 60 سنة على جرعتين يفصل بينهما 21 يوم».

ضوابط التطعيم

وشملت ضوابط طريقة إعطاء الطعم «تركه في درجة حرارة الغرفة حتى يتم ذوبان المحتوى (السائل المجمد) بشكل کامل من 3-5 دقائق تقريبا، مع التأكد من اتمام عملية الذوبان بشكل كامل» و«استخدام الطعم بعد ذوبانه في مدة لا تتجاوز الساعتين ، وأن لا يرد إلى المجمد في حالة عدم استخدامه».

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كما تحتوي ضوابط التطعيم على « مسح عبوة الطعم من الخارج بمطهر موضعي ( alcohol swab) ، قبل فتح العبوة، و«تحريك العبوة بشكل خفيف قبل الفتح ويمنع الرج منعا باتا»، و«الحقن في العضل ( في الثلث العلوي من الكتف في العضلة الدالية)، مع ضرورة التأكد من عدم الحقن في شريان أو ورید».

موانع «سبوتنيك»

وبشأن موانع التطعيم، فقد منع تعميم المركز الوطني لمكافحة الأمراض «إعطاء الطعم للأشخاص الذين يعانون من فرط الحساسية لأي مكون من مكونات الطعم أو أي حساسية مفرطة لأي طعم أخر»، و«الأشخاص الذين يعانون من أمراض حادة سواء كانت أمراض معدية أو غير معدية ( في هذه الحالة يتم تأجيل التطعيم إلى مدة تتراوح ما بين 2 إلى 4 أسابيع بعد التماثل للشفاء)».

كما منع المركز «إعطاء الطعم للحوامل والمرضعات، والفئات تحت عمر 18 سنة، وإعطاء الجرعة الثانية للأشخاص الذين حدثت لهم مضاعفات شديدة (صدمة فرط الحساسية ، اضطرابات تشنجية ، ارتفاع في الحرارة فوق 40 درجة ) بعد أخذ الجرعة الأولى». وشملت الموانع «إعطاء الطعم مؤقتا للأشخاص الذين يعانون من حمى ( ارتفاع في درجة الحرارة تزيد عن 38.5 درجة مئوية) حتى يتماثلون للشفاء.

الحذر خلال التطعيم

وأقرت نشرة المركز ضرورة استخدام الطعم بحذر في الحالات المرضية التي تعاني من «أمراض الكبد المزمنة، والكلى المزمنة، واضطرابات الغدد الصماء، وأمراض الدم الخطيرة، والصرع وأمراض الجهاز العصبي المركزي، والسكتة الدماغية الحادة، ومتلازمة الشريان التاجي الحادة ( الذبحة الصدرية)، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض المناعة والأمراض الخبيثة .

وطالب المركز بالتحقق من توفير الأدوية اللازمة لعلاج صدمة فرط الحساسية، ومراقبة حالة المتلقي للطعم لمدة 30 دقيقة بعد أخذ الطعم، ومنعت الإرشادات إعطاء الطعم في الوريد. وإعادة الطعم إلى المجمد بعد فك التجميد في حالة عدم استخدامه.

ويوم السبت أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» من مقر فرع المركز بسوق الجمعة، بتطعيم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ووزير الصحة الدكتور علي محمد الزناتي. ونشر المركز صورًا تظهر لحظة حصول الدبيبة والزناتي على اللقاح.

الدبيبة دعا جميع الليبيين للتسجيل في منظومة اللقاح، مطمئنًا جميع المواطنين بأن أرواحهم ليست بالهينة بالنسبة لنا، وترحم رئيس الحكومة على كل مَن ضحوا بأنفسهم من عناصر طبية وطبية مساعدة، والذين انطفأ نورهم من أجل الحفاظ على أرواح الشعب الليبي، والدفاع عنه ضد وباء فيروس «كورونا».

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