الشيباني يبحث تعزيز التعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي

اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، اليوم الأحد، مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود ((اليوبام)) ناتالينا سي والوفد المرافق لها.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس متابعة أوجه التعاون والدعم المقدم من بعثة الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وكافة المنظمات الدولية والإقليمية في شتي المجالات الأمنية للجنة المركزية القائمة على متابعة كافة أوجه التعاون المقدم لوزارة الداخلية.

وأثني الشيباني على الجهود المبذولة من قبل رئيس وأعضاء اللجنة لتعزيز سبل التعاون مع بعثة الاتحاد الاوروبي ((اليوبام))، مشيراً إلى تطلع وزارة الداخلية لفتح آفاق أرحب مع كافة المنظمات الداعمة لإستراتيجية الوزارة في كافة المجالات.

وعقب الاجتماع أعطى الوكيل الإذن للبدء في أعمال الاجتماع الفني بين رئيس اللجنة المركزية المكلفة بالمتابعة والإشراف وأعضاء مكتب ((اليوبام)) في ليبيا.