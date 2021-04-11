الرئاسة التركية: أردوغان دعا الدبيبة لحضور الاجتماع الأول لـ”المجلس الإستراتيجي لليبيا وتركيا”

أصدرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بيانا اليوم الأحد، حول زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى أنقرة، موضحة أنها تستغرق يومين، تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضافت دائرة الاتصال في بيان نقلته وكالة أنباء الأناضول، أن الزيارة ستتم يومي الاثنين والثلاثاء للمشاركة في الاجتماع الأول للمجلس الإستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

وأضاف البيان: وسيتم تقييم العلاقات التاريخية بين تركيا وليبيا في جميع جوانبها، ومناقشة الخطوات التي تعزز من التعاون الثنائي، بمشاركة الوزراء المعنيين من كلا البلدين، كما أنه من المقرر تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية.

وفي السياق نفسه، قال الناطق باسم مجلس الوزراء الليبي محمد حمودة، إن الدبيبة سيرافقه وفد حكومي رفيع المستوى يضم 14 وزيرا.