ملف الهجرة غير الشرعية محور اجتماع بين مسؤولة بالاتحاد الأوروبي ووزارة الداخلية

اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية “محمد الشيباني”، اليوم الأحد، مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود (اليوبام) “ناتالينا سي”، والوفد المرافق لها.

وتناول الاجتماع أوجه التعاون والدعم المقدم من بعثة الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وكافة المنظمات الدولية والإقليمية في شتى المجالات الأمنية للجنة المركزية القائمة على متابعة أوجه التعاون المقدم لوزارة الداخلية.

وأثنى الوكيل على الجهود المبذولة من قبل رئيس وأعضاء اللجنة لتعزيز سبل التعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى تطلع وزارة الداخلية لفتح آفاق التعاون مع كافة المنظمات الداعمة لإستراتيجية الوزارة في كافة المجالات.

وخلص الاجتماع إلى جملة من النتائج والتوصيات الداعمة لإستراتيجية الوزارة.