الكبير يبحث مع 5 مصارف إيصال السيولة النقدية

بحث محافظ المصرف المركزي الصديق عمر الكبير، الأحد، مع مديري عموم 5 مصارف تجارية دعم جهود المصارف في إيصال السيولة النقدية.

وعقد الكبير اجتماعا بمكتبه بالعاصمة طرابلس مع مديري مصارف الجمهورية، والوحدة، والصحارى، والتجاري الوطني، وشمال أفريقيا، بحضور عدد من مدراء إداراتالمركزي .وحسب الصفحة الرسمية للمصرف المركزي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ناقش الإجتماع تحسين خدمات الدفع الالكتروني.

تراجع أزمة السيولة بعد توحيد سعر صرف الدينار

على صعيد متصل، أجرى الكبير لقاء آخر مع عدد من مدراء ومسؤولي إدارات المركزي، بهدف متابعة سير استراتيجية المصرف المركزي لتطوير انظمة الدفع الإلكتروني خلال العام 2021، وتحفيز المصارف التجارية لتطوير منظوماتها لمواكبة مستجدات الدفع الإلكتروني.

وقاد تعديل سعر صرف الدينار الليبي يناير الماضي إلى تخفيف أزمة السيولة في أنحاء البلاد، حيث أصبح سعر العملة الوطنية مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي يعادل الدولار 4.48 دينار.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا