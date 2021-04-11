رئيس الجالية اليونانية ببنغازي يتفق مع العقوري على تشكيل لجنة للصداقة

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري مع كاناكي رئيس الجالية اليونانية في بنغازي.

وقال مجلس النواب في بيان طالعته “الساعة 24″، إن اللقاء الذي جرى أمس السبت، جاء في إطار تعزيز العلاقات وأواصر التعاون بين البلدين.

وأضاف البيان “بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية مع رئيس الجالية اليونانية عددا من القضايا المشتركة أبرزها إعلان افتتاح القنصلية العامة لجمهورية اليونان في مدينة بنغازي، بناء على توصيات رئيس مجلس النواب الليبي لكبار المسؤولين اليونانيين أثناء زيارته لليونان العام الماضي”.

وتابع البيان: “كما بحث العقوري مع كناكي دور الجالية اليونانية في تشجيع التعاون البرلماني بين البلدين ، حيث جدد العقوري التأكيد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية ومنها تشكيل لجنة للصداقة بين البرلمانين لتعزيز التعاون في جميع المجالات”.

وأعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في ختام اللقاء عن تقديره للجالية اليونانية ودورها في توطيد أواصر الصداقة بين البلدين ، مضيفا أن العلاقات بين ليبيا واليونان هي علاقات تاريخية ونحرص دائما على استمرارها وقوتها.