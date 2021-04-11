الرئاسي يبحث معايير اختيار المناصب وتمكين مفوضية المصالحة

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اجتماعا مع رئيس مجلس التخطيط الوطني لمناقشة التصورات المقترحة لهيكلة المفوضية الوطنية العليا للمصالحة

تناول الاجتماع الذي عقد بحضور عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي معايير اختيار المناصب والآليات التي تساعد على تمكين المفوضية من إنجاز مهامها.

جدد المنفي التأكيد على أهمية إنجاز ملفات المصالحة، والوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد إلى جانب توحيد المؤسسات، والعمل على استمرار وقف إطلاق النار، ورفع مستوى العمل الدبلوماسي في الخارج.

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