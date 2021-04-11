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الرئاسي يبحث معايير اختيار المناصب وتمكين مفوضية المصالحة

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اجتماعا مع رئيس مجلس التخطيط الوطني لمناقشة التصورات المقترحة لهيكلة المفوضية الوطنية العليا للمصالحة

تناول الاجتماع الذي عقد بحضور عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي معايير اختيار المناصب والآليات التي تساعد على تمكين المفوضية من إنجاز مهامها.

جدد المنفي التأكيد على أهمية إنجاز ملفات المصالحة، والوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد إلى جانب توحيد المؤسسات، والعمل على استمرار وقف إطلاق النار، ورفع مستوى العمل الدبلوماسي في الخارج.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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