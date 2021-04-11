الامداد الطبي يرفع درجة الاستعداد لاستلام وحفظ لقاح كورونا

قام وفد من قسم المخازن بوزارة الصحة، مساء اليوم الأحد، بزيارة لمخازن الحلقة الباردة بالإدارة العامة للوقوف على آخر الاستعدادات التي يقوم مهندسي الشركة المنفذة للمخازن والتأكد من مدى جاهزيتها لحفظ اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأكد أمين مخزن الحلقة الباردة بجهاز الامداد الطبي، جاهزية المخازن والانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لتشغيل ثلاجات حفظ اللقاح الإضافية بعد تجربتها عديد المرات حسب الدرجات المئوية للتبريد التي تتناسب مع حفظ اللقاحات.

كما أكد امين المخزن بأن مخازن الإدارة العامة لديها القدرة لسعة أكثر من مليوني جرعة من اللقاحات دفعة واحدة وعلى استعداد لاستلام الشحنات التي ستورد خلال الأيام القادمة لحفظها.