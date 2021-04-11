رئيس مجلس النواب يستقبل وزير الثروة البحرية في القبة

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة شرق البلاد، وزير الثروة البحرية بحكومة الوحدة الوطنية، عادل محمد سلطان.

وقال مجلس النواب عبر موقعه على الإنترنت، إن اللقاء الذي جرى أمس السبت، تناول أوضاع قطاع الثروة البحرية في ليبيا وسُبل دعمه لما تمثله الثروة البحرية من ثروة وطنية بالإمكان الإستفادة من خيراتها في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن وزير الثروة البحرية بحكومة الوحدة الوطنية عادل محمد سلطان أثنى خلال اللقاء على دور رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ومواقفه الوطنية في إحلال الأمن والاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة.

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