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وزير “شؤون المُهجرين” يناقش تعويضات المتضررين في بنغازي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث وزير الدولة لشؤون المُهجرين وحقوق الإنسان الدكتور أحمد فرج أبوخزام، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، الترتيبات والإجراءات المتعلقة بالمهجرين والنازحين وتعزيز ملف حقوق الإنسان.

وذكرت بلدية بنغازي في بيان طالعته “الساعة 24″،  إن أبوخزام، ناقش خلال زيارته للبلدية اليوم الأحد، ضرورة جبر الضرر والتعويضات وفقًا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

ووفق البيان ناقش اللقاء «تحقيق المصالحة الوطنية ومعالجة أوضاع النازحين المقيمين في المخيمات والتنسيق مع البلدية بهذا الصدد».

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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