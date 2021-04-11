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إقامة الملتقى الأول للأطباء وشركات الأدوية في زوارة

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مدينة زوارة يوم السبت تنظيم الملتقى الأول للأطباء وشركات الأدوية على مستوى المنطقة الغربية، بمشاركة أطباء ومندوبي شركات، وإشراف صيدلية الترياق.

واستُهلت مراسم الملتقى بكلمات الافتتاح والترحيب ولحظة صمت على روح الدكتور إدريس الطويني وتقديم درع خاص لأسرته من منظمي الملتقى، وأيضا كلمة للدكتور الطاهر السنوسي عن تاريخ الطب في مدينة زوارة.

وضم الملتقى معرضا مصغرا لعدة شركات ومصحات تجميلية ودوائية، وشهد فتح عيادة للكشف المجاني للتجميل والجلدية، وكان الختام بتقديم دروع التكريم والتقدير لشخصيات طبية من المشاركين. كما تم سحب أسماء الفائزين في مسابقة أجراها الملتقى، فيما أعرب القائمون عليه عن عزمهم على عقد الملتقى كل عام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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