وصول مساعدات إنسانية من الهلال الأحمر الإماراتي إلى أوباري

بالتنسيق مع مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا، وصلت عن طريق مطار غات شحنة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة أوباري مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي للأسر المحتاجة فى المدينة .

وتقدر الشحنة بـ 4 آلاف سلة مواد غذائية تتكون من السلع التموينية الأساسية والحليب وبعض المواد الجافة، التي سيتم توزيعها على مستحقيها عن طريق لجنة ستشرف على آلية التوزيع، فور إعداد الكشوفات النهائية.

وتأتي هذه المساعدات للتخفيف من وطأة الأوضاع الصعبة التي تعيشها بعض العائلات من مكون الطوارق في شتى مناطق الجنوب الغربي، كما يُتوقع أن تصل شحنات مماثلة خلال الأيام المقبلة حسب الناطق باسم المجلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية