العقوري يبحث افتتاح القنصلية العامة لليونان في بنغازي

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري أمس السبت، مع رئيس الجالية اليونانية في بنغازي كاناكي، لبحث تعزيز العلاقات وأواصر التعاون بين البلدين.

وبحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية مع رئيس الجالية اليونانية عدد من القضايا المشتركة أبرزها إعلان افتتاح القنصلية العامة لجمهورية اليونان في مدينة بنغازي، بناء على توصيات رئيس مجلس النواب الليبي لكبار المسؤولين اليونانيين أثناء زيارته لليونان العام الماضي.

كما بحث العقوري مع كناكي دور الجالية اليونانية في تشجيع التعاون البرلماني بين البلدين، حيث جدد العقوري التأكيد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية ومنها تشكيل لجنة للصداقة بين البرلمانين لتعزيز التعاون في جميع المجالات.

وأعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في ختام اللقاء عن تقديره للجالية اليونانية ودورها في توطيد أواصر الصداقة بين البلدين، مضيفا بأن العلاقات بين ليبيا واليونان هي علاقات تاريخية ونحرص دائما على استمرارها وقوتها.